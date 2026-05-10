В Электростали состоялся праздничный автопробег, посвященный 81-летию Великой Победы

По главным улицам нашего городского округа проехали автомобили, украшенные символикой и знаменами Победы. В колонне электростальцы могли увидеть ГАЗ-51, ЗИС 6 «Катюша», Студебекер «Катюша», ЗИЛ-157, ГАЗ-63, «Волга», «Москвич» и мотоцикл «Днепр». По пути следования колонны «фронтовая бригада» поздравляла всех жителей, даря улыбки и создавая праздничное настроение. А горожане в ответ приветствовали участников пробега.

Автопробег завершился в парке «Авангард». Здесь, в парке, в течение дня жители и гости городского округа могли прикоснуться к истории и детально рассмотреть военную технику. И дети и взрослые с удовольствием делали памятные фотографии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.