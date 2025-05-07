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В Электростали состоялся городской смотр строя и песни «Солдат XXI века»

На территории электростальской войсковой части 3 270 прошел XXII молодежный смотр строя и песни «Солдат XXI века», посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С приветственным словом к ребятам обратился заместитель командира части Сергей Александрович Рулапов. Он отметил важность подобных мероприятий в формировании гражданской позиции молодежи и пожелал участникам успешного выступления. Затем состоялись показательные выступления специалистов кинологической службы войск национальной гвардии и выступление по рукопашному бою, работа с оружием военнослужащих роты обеспечения войсковой части № 3270.

В этом году в смотре приняли участие 16 команд учебных заведений: муниципальных общеобразовательных учреждений, ГБПОУ МО «Электростальский колледж» и МОПК НИЯУ МИФИ.

Ребята продемонстрировали навыки строевой подготовки, слаженность и взаимодействие, а также исполнили патриотические песни.

По итогам смотра первое место заняла команда школы № 18, второе место команда школы № 22, третье место у команды школы № 11.

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