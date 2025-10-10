В Электростали состоялось открытие обновленного сквера «На 7 ветрах»

В пятницу состоялось открытие обновленного сквера «На 7 ветрах» в западном микрорайоне города. В мероприятии приняли участие врип главы города Филипп Ефанов, представители городского Совета депутатов, руководители различных ведомств и организаций, а также жители города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сквер был благоустроен в рамках региональной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», направленной на создание удобных и привлекательных мест для отдыха граждан. В ходе работ территория полностью преобразилась: установлены современные светильники и система видеонаблюдения, появились удобные лавочки и качели, разбиты просторные клумбы, высажены молодые деревья и кустарники.

Особое внимание уделили реконструкции дорожно-тропиночной сети, благодаря чему сквер стал более удобным для прогулок.

Во время открытия Филипп Александрович пообщался с жителями, выслушал их мнения и предложения, поблагодарил всех, кто принимал участие в благоустройстве территории. Он отметил, что создание таких уютных уголков повышает качество городской среды и делает Электросталь комфортнее для жизни.

Также врип главы города рассказал о планах по дальнейшему развитию общественных пространств и предстоящих проектах благоустройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.