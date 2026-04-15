В Электростали провели выездной прием жителей на заводе

Выездной прием жителей прошел 14 апреля в городском округе Электросталь на базе металлургического завода «Электросталь». Сотрудники администрации и профильные специалисты обсудили с работниками предприятия вопросы ЖКХ и благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во вторник встреча с жителями состоялась в формате выездной администрации на территории металлургического завода «Электросталь». Работники предприятия проживают в разных микрорайонах округа, поэтому обсуждение вышло за рамки одного района и затронуло общегородские проблемы.

Основные обращения касались работы управляющих компаний, качества водоснабжения, содержания придомовых территорий, комплексного благоустройства дворов и ремонта подъездов.

Так, жительница дома на улице Мира попросила проверить качество горячей воды. Сотрудникам управляющей компании поручили провести промывку подводящих и внутридомовых коммуникаций ГВС.

В администрации поблагодарили руководство завода за организацию встречи и работников предприятия за конструктивный диалог, отметив, что активная позиция жителей помогает повышать комфорт городской среды.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.