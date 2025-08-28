В Электростали прошли соревнования нештатных формирований спасателей

сегодня в 11:28

В Электростали прошел муниципальный этап соревнований нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, сообщили в пресс-службе округа.

С приветственным словом перед участниками выступили заместитель Главы г. о. Электросталь Артем Викторович Чайковский и ветеран гражданской обороны Анатолий Николаевич Синицкий.

В соревнованиях принимали участие команды из АО «Машиностроительный завод», АО «Металлургический завод „Электросталь“, ОАО „ЭХМЗ“ имени Зелинского Н.Д. и АО „ЭНПО „Неорганика“.

Все команды достойно представили свои предприятия.

В номинациях «Пост радиационного и химического наблюдения» и «Звено по обслуживанию защитных сооружений» второе место заняла команда Машиностроительного завода, победителем стала команда Металлургического завода «Электросталь».

В номинации «Звено связи» победителем стала команда Металлургического завода «Электросталь».

В номинации санитарный пост третье место заняла команда «ЭНПО „Неорганика“, второе — АО „Машиностроительный завод“ (цех 42), первое место АО „Машиностроительный завод“ (цех 48).

Победителем в номинации «Пожарно-спасательное звено» стала команда Машиностроительного завода (цех 69), второе сотрудники из цеха 52 Машиностроительного завода.

В личном первенстве по надеванию СИЗ первое место занял Сергей Алексеевич Старых из Металлургического завода «Электросталь», второе место — Виктор Николаевич Бугаевский из «ЭХМЗ» имени Зелинского Н.Д.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.



«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.