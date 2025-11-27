В Электростали прошла встреча с родными участников СВО

Присутствующие совершили молебен за упокой павших воинов, склонили головы в молитве, вспоминая тех, кто до конца выполнил свой долг, отдал самое ценное — жизнь — ради безопасности и будущего страны. Эта часть мероприятия стала важным моментом для выражения скорби, солидарности и почтения памяти Героев.

После богослужения, в атмосфере теплоты и взаимопонимания, состоялась трапеза. Именно в такой неформальной обстановке Глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов смог лично пообщаться с мамами наших Героев, участников специальной военной операции. Этот искренний разговор был посвящен самому важному — поддержке, вере и надежде.

Несмотря на тяжелые испытания, эти удивительные женщины находят силы помогать, делают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь и поддерживают друг друга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.