В Электростали прошла встреча с бизнес-сообществом

В Электростали прошла рабочая встреча администрации округа Электросталь с бизнес-сообществом. С приветственным словом к участникам обратился замглавы округа Роман Лавров, сообщает пресс-служба администрации округа.

На встрече присутствовала замдиректора центра поддержки предпринимательства министерства инвестиций, промышленности и науки региона Мария Семенова Мария.

Участники обсудили региональные финансовые меры поддержки бизнеса в 2025 году, а также возможности получения льготных займов от Московского областного фонда микрофинансирования.

В конце мероприятия члены бизнес-сообщества озвучили свои вопросы и предложения.

Электростальские предприниматели активно развиваются при поддержке Департамента по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе.

За 2024 год общая сумма субсидий, полученных ими, составила 140 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.