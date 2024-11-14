В Электростали прошел рейд по нестационарным объектам общественного питания

Специалисты управления потребительского рынка и сельского хозяйства администрации городского округа Электросталь в сотрудничестве с сотрудниками отдела по вопросам миграции министерства внутренних дел Российской Федерации, осуществили рейд по нестационарным объектам общественного питания в городском округе Электросталь, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе мероприятия были обследованы десять объектов, расположенных в различных частях города.

В процессе проверки были составлены три протокола об административных правонарушениях по статье 18.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Эта статья касается несоблюдения установленных федеральным законом ограничений для иностранных граждан, а также лиц без гражданства и иностранных организаций, касающихся осуществления определённых видов деятельности.

Подобные рейды проводятся на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.