В Электростали прошел праздник двора

Сегодня, 14 августа, двор на ул. Ялагина, 15А стал центром притяжения юных электростальцев. Здесь прошло праздничное мероприятие «Районы-кварталы», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Гостей ждали разнообразные площадки и творческие зоны, конкурсы, активности и веселые игры с аниматорами.

Внимание ребят привлекали зоны больших и малых игр с Дженгой, гольфом, крестиками и ноликами. Творческая площадка объединила любителей рисования, здесь дети разукрашивали своих любимых мультперсонажей и героев. В зонах активностей ребята могли проверить свою ловкость и меткость, установить свой личный рекорд или посоревноваться друг с другом. Особой популярностью среди детей пользовалась площадка с аквагримом.

Атмосферу праздника создавали яркие ведущие и артисты из культурных центров Электростали. Они радовали зрителей выступлениями и развлекательной программой. В организации мероприятий активно помогали волонтеры.

Проект «Районы-кварталы» — одно из любимых летних мероприятий электростальцев. Он дарит положительные эмоции, хорошее настроение и новых друзей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.