В Электростали прошел муниципальный форум «Управдом»

В четверг в стенах администрации городского округа Электросталь прошел муниципальный форум «Управдом». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это мероприятие, ставшее уже традиционным, является наиболее удобным и эффективным форматом прямого общения между представителями управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, администрации и самими жителями. ​

Подобный открытый диалог позволяет напрямую обсудить самые острые и волнующие вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Жители выходили к микрофону и озвучивали интересующие темы: содержание домов и прилегающих территорий, установка систем видеонаблюдения «Безопасный регион», сроки хранение видеозаписей и порядок предоставления доступа к ним. Особое внимание было уделено качеству предоставляемых коммунальных услуг и формированию тарифов на них, включая вопросы перерасчета.

Также жителям напомнили о важности перехода на электронный единый платежный документ. Данная программа нацелена на упрощение процесса обращения с платежными документами, сокращение времени на оплату услуг и экономию ресурсов за счет отказа от бумажных квитанций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.