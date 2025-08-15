В Электростали прошел фольклорный праздник «Медовый спас»
Фото - © парк Авангард г.о. Электросталь
В электростальском парке «Авангард» вчера, 14 августа, прошел фольклорный праздник «Медовый Спас». Яркое мероприятие, посвященное традициям и обычаям Медового Спаса, подарило всем гостям атмосферу веселья и народного гуляния, передает пресс-служба администрации.
Ярким украшением праздника стала концертная программа «Медовое многоцветье», в которой приняли участие коллективы и исполнители народных песен.
На центральной площадке парка развернулись увлекательные мастер-классы, где все желающие могли научиться создавать резиночки для волос, игрушки, брелоки, а также оригинальные свечи из вощины. Участники мастер-классов с удовольствием создавали своими руками уникальные сувениры.
Особой популярностью пользовалась фотозона «Пчелиный дворик», расположенная около павильона. Яркие декорации и тематический реквизит позволили гостям праздника сделать памятные фотографии.
Самых маленьких посетителей парка ждала игровая программа «В гостях у пчелки», где они могли принять участие в веселых играх и конкурсах, узнать много нового и интересного.
В течение дня в парке работала ярмарка изделий ручной работы, где местные мастера представили свои уникальные творения.
Праздник «Медовый спас» подарил всем участникам положительные эмоции и хорошее настроение.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.