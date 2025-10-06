В Электростали продолжается благоустройство сквера «Затишье»

На улице Спортивной, в районе крытого катка имени А. С. Ионова в Электростали активно продолжается благоустройство сквера «Затишье» в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы идут полным ходом: уже выполнена разметка тропинок и пешеходных дорожек, продолжаются земляные работы, устройство кюветов и оснований под будущие дорожные покрытия. Строительные бригады тщательно выравнивают территорию, подготавливая ее к укладке плитки и озеленению.

Совсем скоро жители смогут увидеть, как на месте, где когда-то зародился наш город, появится современное общественное пространство.

Проект благоустройства предусматривает создание комфортных зон для прогулок, отдыха и занятий спортом, а также тренировок с питомцами.

Большое внимание уделяется безопасности и удобству жителей. В вечернее время территория будет хорошо освещена современными светильниками, а для поддержания порядка установят камеры видеонаблюдения.

Открытие обновленного сквера «Затишье» запланировано на начало ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.