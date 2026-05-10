В Электростали почтили память героев Великой Победы

В 81-ю годовщину Великой Победы, 9 мая, жители городского округа Электросталь собрались около Вечного огня, чтобы склонить головы перед подвигом тех, кто отстоял мирное небо над нашей Родиной. День 9 Мая — это не просто дата, это символ, в котором переплетаются гордость за несломленный дух народа и скорбь по невосполнимым потерям, сообщила пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

С раннего утра атмосфера у Вечного огня была наполнена глубоким волнением и торжественностью. Горожане несли к монументу цветы в знак благодарности, которую поколения хранят в своих сердцах. Особую трогательность мероприятию придавала преемственность поколений. Многие приходили семьями: родители, дети, бабушки и дедушки.

Великая Победа досталась нашему народу дорогой ценой — почти каждая семья в те трудные годы пережила горе и потери. Из Электростали на фронт ушли 11 855 человек, 3527 воинов не вернулись домой.

Память о героях Великой Отечественной войны — это не просто страницы истории. Это живая сила, которая объединяет нас, делает сильнее и крепче. Это та нить, которая связывает прошлое, настоящее и будущее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.