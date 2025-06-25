В Электростали отремонтируют тротуар на улице Первомайской

В Электростали приступили к ремонту тротуара на улице Первомайской. Сейчас ведутся подготовительные работы: подрядчик снимает старое покрытие. После чего приступит к разработке основания для дальнейшей укладки нового асфальта, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Также в городском округе продолжаются работы по обновлению тротуара на проспекте Ленина (от дома № 5 до дома № 7) и завершается укладка нового асфальтового покрытия на проезжей части улицы Радио. Ранее здесь же был обновлен тротуар.

На данный момент в Электростали уже отремонтированы улицы Загонова и Корнеева, где проводился ремонт проезжей части и тротуара. Также выполнен ремонт на проезде Расковой и тротуаре на проспекте Ленина (около ТЦ «Эльград»), улицах Лермонтова, Железнодорожной и Энтузиастов (парковка около ЦМСЧ № 21).

Все работы проходят в рамках текущего ремонта, который включает в себя фрезерование старого асфальтового покрытия и укладку нового, без изменения площади.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.