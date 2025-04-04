В Электростали итальянец проводит обучающие семинары для сыроваров

Уже несколько лет сыродел из Сицилии ведет свое дело в Электростали. А совсем недавно итальянец приступил к реализации одного интересного проекта — он проводит обучающие семинары для опытных и начинающих сыроваров, сообщила пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

Обучение проходит очно и онлайн, поэтому получить бесценный опыт могут мастера со всей России и из стран ближнего зарубежья. Помимо этого, у сыровара регулярно проходят стажировку студенты Электростальского колледжа.

Студенты колледжа знакомятся с процессами приготовления сыра и оборудованием, на котором он производится, а также узнают особенности ингредиентов и условия хранения сыра. Итальянец делится не только своим опытом, но и традициями, вдохновляя ребят на дальнейшее обучение этому непростому ремеслу.

Для студентов это хорошая возможность проявить себя и свои кулинарные таланты, и даже получить приглашение на стажировку к сыровару.

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