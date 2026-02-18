В Электростали готовится к яркому прощанию с зимой

Городской округ Электросталь готовится к яркому традиционному прощанию с зимой. Уже в это воскресенье, 22 февраля, горожан приглашают на празднование Масленицы, которое пройдет с русским размахом в парке «Авангард», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Праздничные гуляния начнутся в 12:00. Гостей ждут веселые конкурсы и традиционные русские забавы: веселые хороводы, мастер-классы, соревнования и эстафеты. Организаторы подготовили насыщенную программу, где каждый сможет проявить ловкость, силу и смекалку. Отличное настроение и атмосферу праздника будут поддерживать творческие коллективы городского округа.

Особым центром притяжения станет зона угощения. Чтобы согреть всех желающих около павильона установят Самоварную станцию — здесь будут разливать горячий чай. На главной аллее развернется Масленичная ярмарка, где мастера представят свои уникальные изделия. Также на территории будут организованы тематические фотозоны, на которых каждый желающий сможет сделать фотографии на память.

Главным событием праздника станет традиционное сжигание чучела Масленицы. Оно начнется в 15:00 около водоема.

Праздничные гуляния также пройдут в сельских населенных пунктах. В субботу, 21 февраля, в 11:00 мероприятия запланированы в п. Новые Дома на детской площадке около д. 10, в 12:00 на спортивной площадке в д. Есино. В воскресенье, 22 февраля, праздник состоится около СДК «Всеволодово» и СДК «Елизаветино» в 11:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.