В Электростали 80 пятиклассников приняли в ряды Юнармии

В Электростали 17 февраля состоялась церемония посвящения в юнармейцы для 80 пятиклассников. Мероприятие прошло в стенах войсковой части 3270 и было приурочено к 10-летию Всероссийского движения «Юнармия».

Участники получили первые береты как символ ответственности и преданности Родине. Почетным гостем стал глава городского округа Филипп Александрович Ефанов. В своем обращении он отметил, что патриотизм начинается с любви к семье, родному городу и честному отношению к делу.

Праздничную атмосферу создали творческие коллективы образовательных учреждений, подготовившие музыкальные номера на патриотическую тему. Командир части Павел Юрьевич Васильев и военнослужащие провели для школьников экскурсию по музею и тематическим площадкам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.