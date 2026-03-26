сегодня в 15:07

В Электростали 28 марта пройдет акция по сбору вторсырья

Экологическая акция «РазДельный Сбор» состоится 28 марта в Электростали на площади у кинотеатра «Современник». Жители смогут сдать вторсырье с 12:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция пройдет на пересечении улиц Мира и Тевосяна. Горожане смогут принести макулатуру и картон, твердый и мягкий пластик, стекло, металл, электронику, пластиковые карты и другие виды вторсырья. Обязательное условие — все материалы должны быть чистыми и сухими.

Собранное сырье отсортируют и направят на переработку в специализированный экоцентр. Там материалы получат вторую жизнь.

Кроме того, в рамках акции традиционно принимают «добрые крышечки». Средства от их переработки направят на благотворительные цели и поддержку социально значимых проектов.

Акции по раздельному сбору отходов в Электростали проводят каждую четвертую субботу месяца. Принять участие может любой желающий.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.