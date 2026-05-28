В Электростали 1 июня пройдет праздник ко Дню защиты детей

Праздничная программа ко Дню защиты детей состоится 1 июня в парке «Авангард» в Электростали. С полудня до вечера для детей и родителей организуют конкурсы, мастер-классы, концерт и ярмарку мастеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник начнется в 12:00 с городского конкурса детского рисунка на асфальте на детской площадке. В течение часа юные участники смогут создать собственные работы под открытым небом.

В 13:00 в павильоне пройдет показ модельной школы Светланы Оболонковой. Одновременно на площадке стартует мастер-класс по робототехнике «Инженеры будущего», где ребята познакомятся с современными технологиями. В 13:30 в павильоне проведут мастер-класс по дефиле для всех желающих.

В 15:00 около павильона начнется развлекательная программа «Мы разные, но — дети России!» с конкурсами и играми. В 16:00 на сцене состоится концерт «Здравствуй, лето!», на котором выступят электростальские артисты. С 12:00 до 17:00 на аллее будет работать ярмарка мастеров с изделиями ручной работы. Возрастное ограничение мероприятий — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.