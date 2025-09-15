В Электрогорске завершают создание Аллеи Героев в память о защитниках Отечества

В рамках рабочего визита депутат Госдумы РФ Геннадий Панин вместе с главой Павлово-Посадского округа Денисом Семеновым посетил электрогорское кладбище, где в ближайшее время откроется новая мемориальная зона — Аллея Героев. Проект посвящен памяти земляков, отдавших жизни за Родину. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Центральным элементом аллеи станет памятник военнослужащему, над которым работает известный скульптор Владимир Иванов. Монумент представляет собой собирательный образ солдата, присевшего отдохнуть после боя. Воин изображен в бронежилете, с каской в руках — этот образ символизирует как момент передышки, так и готовность в любой момент вновь встать на защиту страны.

Инициатива создания такого памятника принадлежит родственникам погибших электрогорцев. Обсуждение проекта состоялось в конце января в местном отделении партии «Единая Россия», где были учтены все пожелания семей героев.

Аллея Героев станет местом памяти, скорби и гордости, напоминая о том, что мир и свобода достаются ценой великих усилий и жертв.

«Мы склоняем головы перед родителями, воспитавшими настоящих патриотов. Вечная слава и вечная память героям, отдавшим жизнь за Отечество!» — сказал Геннадий Панин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.