В Екатеринбурге заметили колонну танков и военной техники: что происходит

В Екатеринбурге заметили проезжающую колонну с танками и ракетными комплексами

Утром 8 апреля по Екатеринбургу проехалась колонна с танками, ракетными комплексами и другой военной техникой. В уральской столице проходит репетиция парада по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент URA.RU .

Военная колонна проехала по улице Новосибирская в районе Вторчермет. На время репетиции парада дорожная полиция перекрывала сразу несколько улиц.

В колонне были танки Т-72БЗ и Т-34, ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», мотоциклы и грузовики. Технику готовятся презентовать на параде по случаю 9 Мая.

Следующие репетиции Парада Победы пройдут в Екатеринбурге 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля. Горожан предупреждали, что в эти дни изменятся автобусные маршруты и будет ограничено движение на улицах Зенитчиков, Палисадная, Дорожная, Эскадронная и Окраинная.