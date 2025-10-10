В Егорьевском авиационном техническом колледже прошел День карьеры

На встречу с ведущими авиапредприятиями страны приглашают курсантов учебного заведения. Это не только помогает студентам определиться с выбором компании, куда они планируют устраиваться на работу, но и демонстрирует востребованность специалистов в этой области, особенно — выпускников егорьевского колледжа.

Учебное заведение плотно взаимодействует с такими известными в России компаниями, как «S7», «Аэрофлот», АО «Туполев» и многими другими. В этом году в Дне карьеры приняли участие 35 предприятий со всей страны. Многие из тех, кто сегодня набирает молодых специалистов, сами некогда учились в Егорьевском авитехколледже и не понаслышке знают о высоком уровне подготовки кадров в этом учреждении.

«Зная, что уже второй год в колледже идет образование по специальности „Беспилотные авиационные системы“, мы надеемся на то, что выпускники этого отделения еще через 2 года придут к нам. Мы к этому времени тоже планируем расширить производство, сделать для них работу интересной и высокооплачиваемой. Сейчас этому вопросу уделяется больше внимания как со стороны правительства Московской области, так и в Егорьевске», — отметил заместитель директора ООО МПКЦ «Новик-91» по спецпроектам Дмитрий Силкин.

Курсанты делятся, такие встречи помогают им поговорить с представителями предприятий «вживую», сравнить условия работы, зарекомендовать себя уже на данном этапе. Многие планируют получать высшее образование — такую возможность компании предоставляют, в том числе в рамках целевых договоров.

В колледже рассказали, что ведется постоянная работа по увеличению числа участников встречи. Высокий результат дает качество образования, в котором, в свою очередь, принимают участие и сами предприятия. Совместная работа лежит в основе профессионального становления молодых специалистов, считают в Егорьевском АТК. Поэтому в рамках Дня карьеры проводится также совещание с авиакомпаниями, которые сотрудничают с колледжем — они рассказывают о новшествах и предлагают, на что стоит сделать упор в рамках постоянно меняющейся реальности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.