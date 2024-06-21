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В Егорьевске ведутся активные работы по устранению последствий урагана

В городском округе Егорьевск ведутся активные работы по устранению последствий непогоды. В городе от непогоды пострадало несколько деревьев, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Возле здания городского суда, центра внешкольной работы, в микрорайонах работают сотрудники служб благоустройства.

Расчищен проезд к реабилитационному центру в Чернолесье. Восстановлено движение по улицам Красная, Жукова гора и Мельничная. Возобновлена подача электричества в деревнях Данилово, Ширяевская, Орлы, Дмитровка, Колычево, Сазоново, Михали, Батраки, Селиваниха, Колычево-Боярское, Семеновская, Юрьево, Лобаново, Двойни, Барсуки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.