В Егорьевске торжественно открыли XXII Московские областные рождественские образовательные чтения

XXII Московские областные рождественские образовательные чтения пройдут в Егорьевске под названием «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». Они посвящены подвигу советского народа во время Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.

Всех участников образовательных чтений приветствовала заместитель главы округа Егорьевск Наталья Леликова. Она подчеркнула, что память о победе в Великой Отечественной войне необходимо беречь и передавать из поколение в поколение. Общая история объединяет всех россиян и это единство поможет преодолеть все трудности.

Свое напутствие на плодотворную работу по сохранению памяти о духовном подвиге воинов адресовали всем присутствующим Благочинный второго Егорьевского церковного округа иерей Сергий Ершов и ответственный по религиозному образованию и катехизации протоиерей Роман Аксенов.

В честь открытия рождественских чтений ребята из театра Центра внешкольной работы представили театральную постановку. Украсили мероприятие творческие выступления егорьевских школьников, а также учеников музыкальной школы и детской школы искусств. Они читали стихи, исполняли музыкальные произведения и хореографические композиции, посвященные героизму поколения победителей. Завершился торжественный вечер исполнением песни «День победы».

В рамках рождественских чтений традиционно пройдет множество мероприятий. Это будут конкурсы фотографий, чтецов, презентаций и декоративно-прикладного творчества. Школьники посетят экскурсии в храмах, а священнослужители проведут классные часы в образовательных учреждениях и встречи с педагогами.

21 ноября в Центральной детской библиотеке Красногорска прошёл литературный час, посвящённый творчеству Николая Носова. На встречу пришли дошкольники детского сада № 32.