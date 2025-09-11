В Егорьевске после реконструкции открыли сквер «60 лет Победы»

Долгожданное открытие сквера «60 лет Победы» состоялось накануне Дня города. Этот объект победил во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы по благоустройству стартовали осенью прошлого года, а сегодня все причастные к обновлению смогли, наконец, своими глазами увидеть и оценить плоды труда администрации округа, проектной команды, строителей и других специалистов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В торжественной обстановке сквер открыл глава округа Дмитрий Викулов вместе с председателем местного Совета депутатов Михаилом Лавровым и председателем Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Мособлдумы Максимом Коркиным. В мероприятии также приняли участие представители Совета ветеранов, егорьевских благочиний, Ассоциации героев СВО, Молодой Гвардии Единой России, Юнармии, Движения первых и других общественных организаций, а также жители муниципалитета, которых особенно благодарят в день открытия, ведь именно они голосовали за благоустройство сквера и решали, каким он станет.

«От имени всех жителей муниципального округа Егорьевск и от себя лично выражаю слова благодарности Губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку и помощь в реализации проекта — победителя восьмого Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Этот замечательный подарок наш город получил в особый, знаковый год — Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это стало символом преемственности поколений, данью памяти героическому прошлому и заботой о комфортном будущем егорьевцев», — отметил глава м. о. Егорьевск Дмитрий Викулов.

Более 25 тысяч егорьевцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны, и теперь память об их подвиге по-новому увековечена в историческом сердце города. Этот сквер — место отдыха, настоящий народный памятник, воплощенный в созидательном труде. 20 лет назад, в 2005 году, в его открытии участвовали многие ветераны, труженики тыла. Сегодня в Егорьевске в живых остались только 3 участника Великой Отечественной войны. Поэтому с каждым днем становится все значительнее память о поколении героев. Каждая деталь обновленного сквера — от торжественной звезды фонтана, символизирующей Победу, до информационных стендов, от праздничной подсветки до аллей нарядных красных кленов — подчеркивает глубокую связь времен и нашу общую причастность к истории.

Особую радость обновленный сквер приносит детям, для которых построены современные игровые площадки. Радуют обновления и команду Молодежного центра «Маяк», который расположен неподалеку — сквер станет прекрасной площадкой для проведения молодежных мероприятий. На открытие собрались не только те, кто живет в близлежащих домах — было немало приезжих, обративших внимание на интересную локацию. И это неудивительно — продумана каждая мелочь. Автор концепции Наталья Агеева подчеркивает, что архитекторы продумывали все детали. Лавочки установлены таким образом, чтобы не выходить на газон, тротуары на поворотах закругляются, чтобы не нужно было поворачивать «под прямым углом», как это сделано в большинстве случаев.

«Это первый микрорайон, в эти дома когда-то первыми въехали жители, и мы сделали так, чтобы им было удобно, комфортно, чтобы они чувствовали себя здесь как дома», — рассказала Наталья Агеева.

Специалисты отмечают — все получилось. Сквер открыт, продолжается работа по благоустройству проспекта Ленина. У Центра внешкольной работы уже появилась детская и спортивная площадки, сцена, уложили новый тротуар. А дальше — новые проекты! Совсем недавно Егорьевск вновь стал победителем конкурса малых городов и исторических поселений, и его жителей ждет благоустройство набережной реки Гуслицы.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.