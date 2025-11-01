сегодня в 18:20

В Егорьевске открылся обновленный детский сад на 200 мест

В Егорьевске открылся обновленный детский сад на 200 мест, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как отметил глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Викулов, капремонт дошкольного отделения СОШ № 1прошел в рамках Народной программы партии.

На капитальный ремонт детсада площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров выделили более 235 миллионов рублей. После обновления он распахнул двери для 186 своих воспитанников.

«В здании полностью заменены инженерные коммуникации. В спальнях оборудован обогреваемый пол, установлена новая удобная мебель. В каждой группе обустроены запасные выходы. Современным оборудованием оснащены прачечная, пищеблок, музыкальный и спортивный зал», — сообщил Дмитрий Викулов.

В свою очередь, председатель Совета депутатов округа, замсекретаря отделения «Единой России» Михаил Лавров отметил, что в ходе ремонта также было выполнено благоустройство прилегающей территории.

«Проложены асфальтированные пешеходные дороги, установлены новые прогулочные веранды и универсальная спортивная площадка с мягким покрытием площадью 375 квадратных метров. Безопасность обеспечивают 60 камер видеонаблюдения», — рассказал Михаил Лавров.

Напомним, за последние годы по Народной программе «Единой России» в округе капитально отремонтировали три образовательных учреждения: городские школы № 2 и № 5, а также школу в селе Саввино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.