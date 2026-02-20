В Егорьевске 98 дворников вышли на уборку снега

Уборка снега продолжается в Егорьевске 20 февраля. На расчистку остановок, парковок и общественных пространств с шести утра вышли 98 дворников и 26 единиц техники.

Коммунальные службы уделяют особое внимание остановкам общественного транспорта, парковкам и общественным пространствам. С раннего утра шесть человек очищают остановки на центральных улицах, еще двое работают на аллее Гагарина. Работы также ведутся на проспекте Ленина и во втором микрорайоне.

Всего к уборке привлечены 74 дворника и дополнительно еще 24 сотрудника. На линию выведены 26 единиц техники Егорьевской службы благоустройства.

Подрядные организации помогают в расчистке территории. В дневную смену на снежной базе задействованы два мини-погрузчика, два погрузчика и бульдозер. Уборка продлится в течение всего дня.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.