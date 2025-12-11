В эфире «Радио Судного дня» прозвучали зловещие слова

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радио Судного дня» или просто «Жужжалка», вновь привлекла внимание своими странными трансляциями. На этот раз в эфире появились зловещие кодовые фразы, что спровоцировало новую волну обсуждений относительно истинного назначения этой загадочной станции, сообщает «Царьград» .

11 декабря в 12:48 по московскому времени, «Радио Судного дня» передало последовательность символов: «НЖТИ 82331 ЕРШОВУЗ 1362 0915». Особый интерес вызвала кодовая фраза «Ершовуз», прежде не звучавшая в эфире. Но это было лишь одним из звеньев в цепи таинственных сигналов.

Днем ранее, начиная с 09:07, станция отправила восемь последовательных наборов позывных. Они включали в себя такие необычные кодовые слова как: «Мюоносвод», «Спинобаз», «Фригория», «Опальный», «Сноповый», «Дымозюзя», «Анусокеб», «Централ», «Котовоин» и «Комплектный». Вещание завершилось словом «Крясосыч» около 13:08. Позднее, в 13:49, прозвучала новая комбинация: «НЖТИ 47534 БЕСПОДОБНЫЙ 2270 0912».

В начале декабря текущего года станция транслировала и другие необычные кодовые слова, к примеру, «Живодерка» и «Дерношиип». 1 декабря в эфире последовательно прошли четыре сообщения, завершившиеся кодовым словом «Ошохлыш». А 10 декабря УВБ-76 выдала в эфир целых 15 сообщений за сутки, в которых звучало 20 новых, ранее не использовавшихся кодовых фраз.

УВБ-76 осуществляет вещание с 1976 года. Большую часть времени ее эфир заполнен характерным гулом, из-за которого станция и получила прозвище «Жужжалка». Радиолюбители и исследователи полагают, что станция относится к закрытой системе коммуникации, созданной еще во времена Холодной войны. В западных странах отдельные сообщения УВБ-76 иногда воспринимаются, как намеки или предупреждения о крупных событиях. К примеру, недавнее кодовое слово «Бермудский» связали с легендой о Бермудском треугольнике.

