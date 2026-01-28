сегодня в 15:23

В Дзержинском оперативно убирают снег после обильных осадков

Коммунальные службы Дзержинского круглосуточно вывозят снег с улиц и дворов после сильного снегопада.

На улице Томилинская в Дзержинском 28 января коммунальные службы ведут активную уборку снега. С раннего утра рабочие вручную очищают проходы, а фронтальный погрузчик собирает снег в кучи. Два КАМАЗа непрерывно вывозят собранный снег — уже отправлено пятнадцать полных машин.

По словам начальника участка по благоустройству и уборке предприятия «Наш дом — Дзержинский» Владимира Макарова, техника и сотрудники работают без перерывов. Снегопад продолжается, поэтому уборку откладывать нельзя. Особое внимание уделяется очистке придомовых территорий, чтобы не нарушать график вывоза мусора с контейнерных площадок.

Коммунальные службы будут работать до полного освобождения проездов и обеспечения безопасности во дворах. В Дзержинском снег убирают оперативно, несмотря на погодные условия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.