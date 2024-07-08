В двух округах Подмосковья наказаны нелегальные перевозчики стройотходов

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья вынесли два постановления об административных наказаниях за незаконную перевозку строительных отходов. Нарушители были задержаны сотрудниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«Как следует из протоколов, составленных сотрудниками полиции, один из нарушителей был задержан в Ленинском округе, в поселке Совхоза имени Ленина. Второго гражданина задержали на Новорязанском шоссе в Раменском округе. В обоих случаях самосвалы были загружены строительным мусором, разрешительных документов на транспортировку не имелось. Оба гражданина оштрафованы», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министр добавил, что на минувшей неделе средствами фотофиксации было установлено 16 фактов незаконной перевозки строительных отходов и грунтов, общая сумма наложенных штрафов превысила 1,5 млн. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.