В Дубне завершается благоустройство улицы Центральной

На финишную прямую вышло благоустройство улицы Центральной в Дубне. Сейчас специалисты начали подготовку к последнему этапу — асфальтированию проезжей части. Задействовано много техники. Взяли хороший темп, при этом подрядчик учитывает нюансы — будут соблюдены нужные уклоны, чтобы вода уходила в дождеприемные колодцы и люки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Рассчитываем, что за три-четыре недели подрядчик с этой задачей справится», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Новое освещение, комфортная пешеходная дорожка, рекреационные зоны с садовыми диванами, цветочницами, газонами, клумбами делают общественное пространство привлекательным для дубненцев. Запланировано, что в павильонах можно будет купить кофе, чай, мороженое и прохладительные напитки. Перед Дворцом культуры «Октябрь» установлены качели, которые облюбовали не только дети, но и молодёжь, и взрослые. Улица Центральная преобразилась и стала настоящим бульваром.

«И вазоны поставили — замечательно, и скамейки. Все очень хорошо стало, нам нравится», — поделилась жительница Дубны Ольга Елецкая.

Работы завершаются одновременно на нескольких участках. На проезжей части — фреза, на газоны завозят грунт, заканчивается обустройство детской и спортивной площадок. Также предстоит подключить к электричеству торговые павильоны и новую систему видеонаблюдения.

Реализация проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.