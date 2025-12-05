В Дубне заработала «Почта Деда Мороза»

В Парке семейного отдыха на Большой Волге в Дубне открыта «Почта Деда Мороза» — установлен волшебный почтовый ящик, куда дубненцы опускают письма, адресованные зимнему волшебнику. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работать в сказочном почтовом отделении будут снеговики-почтовики. Приготовлены специальные бланки и конверты для писем. Каждую субботу с 12:00 до 14:00 снеговики будут дежурить у волшебного почтового ящика и помогать маленьким жителям Дубны составлять послания Деду Морозу и его внучке Снегурочке. Также можно отправить письма в резиденции зимнего волшебника, которая открылась в Дубне на Молодежной поляне в Институтской части города.

В последних числах декабря письма дубненских ребятишек перешлют главному зимнему волшебнику страны в Великий Устюг.

«В парках Дубны подготовили большую программу в преддверии Нового года. Наши творческие коллективы постарались организовать для юных дубненцев веселые представления, игры, квесты. Обязательно гуляйте по дубненским украшенным локациям, приходите в Парк семейного отдыха и отправляйте письма Деду Морозу, его волшебная почта уже начала свою работу в Дубне», — сказал глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.