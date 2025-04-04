В Дубне волонтеры привели в порядок могилы Героев Советского Союза

Ветераны и студенты дубненского подразделения Дмитровского техникума вместе с волонтерами вышли на территорию Большеволжского кладбища в Дубне, чтобы проверить состояние захоронений земляков, Героев Советского Союза. Их поддерживают в порядке круглый год: над всеми есть шефство. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дубны.

«На этом кладбище захоронены четыре Героя. Мы находимся в тесном контакте с их родными, чтобы помогать и при этом не нарушать традиции семейные», — пояснила председатель Совета ветеранов округа Дубна Наталья Шувикова.

У некоторых почивших ветеранов, как у Героя Советского Союза Ивана Травкина, родных в живых не осталось. На его захоронении волонтеры провели больше всего времени: сделали уборку, собрали листья.Также привели в порядок сквер у входа на кладбище.

«Наша молодежь всегда помогает старшему поколению, а в преддверии юбилея Великой Победы — особенно», — отметила глава Дубны Максим Тихомиров.

Волонтеры вместе с молодогвардейцами оказывают и адресную помощь: привозят продукты, убираются в квартирах у ветеранов. Сейчас, пока позволяет погода, приводят город в порядок.

«Мы помогаем на всех знаковых территориях для города. В преддверии 80-летия Победы хотим сделать наш город идеальным», — признается руководитель отделения «Молодой Гвардии Единой России» в Дубне Андрей Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.