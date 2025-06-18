В Дубне школьникам предложили перепроверить результаты ОГЭ по русскому языку

В Дубне родителям и школьникам предложили варианты решения проблемы после технической ошибки при проверке ОГЭ по русскому языку, в результате которой дети получили 0 баллов, сообщает пресс-служба министерство образования Московской области.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале написала, что в результате ошибки организаторов в подмосковной Дубне школьники на изложении в ОГЭ по русскому языку получили 0 баллов.

«9 июня на ОГЭ по русскому языку в ППЭ 905 гимназии № 7 г. Дубны специалист по технической ошибке использовал не тот аудиофайл с изложением. Из-за чего 226 человек получили „0“ баллов за эту часть работы», — говорится в сообщении подмосковного ведомства.

В министерстве добавили, что в настоящее время управление образования индивидуально работает с каждым родителем, которым предлагают принять решение о перепроверке работы выпускника в рамках апелляции или согласится на выставление оценки в аттестат по годовой оценке в пользу ребенка. Ситуация находится на контроле ведомства.

В администрации муниципалитета отметили, что по факту случившегося проводится служебная проверка, по результатам которой информация будет доведена до родителей и учащихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать подмосковных школьников в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.