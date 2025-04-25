В Дубне прошли зональные соревнования юных пожарных и спасателей

Всего семь команд из разных городов, представляющих север региона, приняли участие в соревнованиях, которые прошли в Дубне в рамках губернаторской программы «Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность». Это – одно из направлений конкурса «Юный пожарный», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В упорной борьбе прошли соревнования дружин юных пожарных и спасателей. Каждый участник старался выложиться, проявить силу воли, характер, показать знания. Жюри оценивали строевую подготовку и исполнение песни, стенгазету и выступление агитбригады, умение вязать специальные узлы. За одну минуту и 44 секунды четверо великолепно подготовленных участников дубненской команды преодолели эстафету. Особая сложность – говорят ребята – состоит в том, что учитывается скорость. При выполнении всех манипуляций с пожарным рукавом, нужно помнить о ней и не медлить. Это - самый трудный и зрелищный этап соревнований.

«Проводятся соревнования в целях популяризации профессии пожарного, знаний пожарной безопасности среди подрастающего поколения. Это и пропаганда здорового образа жизни. Чтобы преодолевать этапы эстафет, ребята должны быть сильными физически, уметь ориентироваться в различных ситуациях», - говорит старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Дубна УНДиПР ГУ МЧС России по МО Антон Савельев.

Организаторы говорят – участники соревнований отлично подготовились к ним, более того – теперь реально знают, что делать в случае пожара и смогут помочь другим.

«Дети умеют пользоваться средствами пожаротушения – огнетушителями, пожарными кранами, умеют ловко и быстро преодолевать барьеры – что тоже важно», - пояснил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Дубна УНДиПР ГУ МЧС России по МО Алексей Филиппов.

Лучшим признано выступление дубненской команды.

«Наша команда юных пожарных и спасателей опередила всех соперников на зональном этапе соревнований и вошла в ТОП-5 Московской области. Молодцы!», - сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Дубненцы продолжат участие в конкурсе «Юный пожарный» и в мае отправятся в Мытищи на следующий этап.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.