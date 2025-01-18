В Дубне прошла встреча с жителями во дворе, который будет благоустроен в этом году

В Дубне на ул. Карла Маркса, д. 23 прошла встреча с жителями во дворе, который будет благоустроен в этом году

ом был построен в 1965 году. Пока здесь до сих пор нет оборудованных мест под парковку, детских площадок и комфортных зон отдыха. Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с жителями, чтобы вместе решить, как сделать двор уютнее, удобнее и безопаснее.

Здесь заменят дорожное покрытие, обустроят парковочные карманы, добавят освещения, сделают подходы к подъездам, установят твердое покрытие для лавочек, которые тоже будут новыми — со спинками. Для детей и подростков сделают две площадки. Жители добавили, что хотели бы видеть удобные велопарковки, а также очень попросили обезопасить двор — пока он проездной.

«В каждом дворе подходим индивидуально к вопросу благоустройства: здесь любимое место отдыха жителей у дуба. Его в 1967 году посадил Василий Кузнецов. Его уже нет с нами, но память о нем жива. Установим у дерева красивые лавочки, сделаем освещение», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Встречи во дворах продолжатся. Всего в этом году планируется благоустроить десять — до конца зимы в каждый выйдет команда главы и затем начнутся работы по проектированию.

Губернатор Андрей Воробьев в обращении к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.