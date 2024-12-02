В Дубне прошла ежегодная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация»

В Дубне состоялся очередной этап ежегодной профориентационной акции «ГИА. Осознанность. Профориентация». Школьники из Дубны, Дмитрова, Клина, Лобни и Талдома смогли посетить особую экономическую зону «Дубна» (ОЭЗ). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках мероприятия резиденты ОЭЗ рассказали выпускникам о предприятиях, которые готовы предложить рабочие места молодым специалистам, и поделились информацией об условиях для карьерного роста.

Такие встречи помогают школьникам, стоящим перед выбором вуза, определиться с будущей профессией, увидеть перспективы развития и понять, как они могут быть полезны для своего региона после окончания учебы.

Акция направлена на то, чтобы наглядно продемонстрировать практическое применение знаний, полученных на уроках химии, физики, биологии и других предметов, а также расширить представление учащихся о том, как работают современные предприятия и какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда.

Ежегодно в акции принимают участие более 50 тысяч старшеклассников из всех городских округов Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.