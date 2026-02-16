сегодня в 18:40

В Дубне прошел первый городской слет юнармейцев

Первый городской слет юнармейцев состоялся 13 февраля в Московском областном физико-математическом лицее имени В.Г. Кадышевского в Дубне. В мероприятии приняли участие почти сто школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Слет начался у памятного знака в честь воинов-интернационалистов, где участники почтили память погибших в афганской войне минутой молчания и возложили цветы к мемориальному камню и Ротонде.

В лицее имени академика Кадышевского прошла встреча, посвященная патриотическому воспитанию и памяти о подвигах российских солдат и офицеров. Директор лицея Юрий Курлапов подчеркнул, что важной задачей образовательных учреждений является воспитание гражданина и патриота.

В Дубне создан штаб юнармейского движения под руководством ветерана СВО Игоря Павельева. К движению присоединяются все больше учебных заведений города. В лицее работает центр подготовки юнармейцев, куда приходят обучаться школьники из разных образовательных учреждений. Программы включают боевую, медицинскую подготовку, топографию и стрельбу.

Более 40 юнармейцев были награждены грамотами за активное участие в движении, несколько участников получили медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.