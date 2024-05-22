В Дубне отреставрировали памятник паровозу

«Мы решили в честь юбилея привести его в надлежащий вид, пускай стоит дальше — радует глаз приезжих», — пояснил инициатор реставрации Михаил Иванков.

Локомотив уже выглядит, как новый: яркий, со всеми деталями и блестящими информационными табличками. Инициатором масштабной реставрации стал Михаил Иванков. В 2001 году, при его участии, как первого заместителя министра путей сообщения России, в наукограде появился этот ценный экспонат.

«К 45 дню рождения Дубны в Министерстве путей и сообщения РФ сделали наукограду подарок — памятник „Танк-паровоз 9П-742“. Это бывший рабочий локомотив, который трудился на Транссибирской магистрали. В 2004 году его установили на площадь перед вокзалом. С этого момента прошло 20 лет», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Раньше подкрашивали паровоз сотрудники городских служб. Сейчас помогают в реставрации. Так, паровоз в Дубне вновь стал настоящим памятником — старый, редкий, но при этом вполне презентабельный. И снова это украшение города, которое интересно рассматривать и хочется сфотографировать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.