В Дубне отметили 68 день рождения наукограда

Празднование Дня города в Дубне в этом году приобрело новые масштабы - с самого утра в субботу в Парке семейного отдыха и Сквере Ветеранов открыл свои двери «Городок здоровья». Команда Главы города подготовила для всех жителей разнообразную и насыщенную программу, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В этом году было как никогда много площадок, жителей консультировали врачи самых разных специализаций: терапевты, стоматологи, кардиологи, гинекологи и даже онкологи. В Лотерее здоровья, организованной Дубненской городской больницей, разыграли спортивные призы — мячи, гантели, 4 велосипеда, 2 самоката и 2 скейтборда.

Пока старшее поколение посещало профильных специалистов, родители с детьми собирались на красочный «О! Карнавал». Процессия с ростовыми куклами известных сказочных персонажей прошла от Ротонды на набережной до Молодежной поляны, где всех участников карнавала поздравил лично Глава города Максим Тихомиров и вручил призы за лучшие костюмы.

В завершение карнавала все участники получили бесплатное мороженое. Анимация, игровые зоны с батутами и аттракционами, фотозона работали на Молодежной поляне весь день. Насыщенная концертная программа до вечера радовала юных горожан. Детский праздник на Дне города завершился самой веселой пенной вечеринкой.

Любители спорта и активного времяпровождения начали день на Набережной им. Д. И. Менделеева с йоги, затем программа продолжилась турниром и мастер-классами по пляжному волейболу. Спортивные конкурсы с призами, мастер-классы по самбо, карате, гимнастике и воркауту порадовали участников всех возрастов.

Молодые ученые ОИЯИ не остались в стороне от праздника и провели цикл познавательных лекций на различные темы: как заполнить клетки таблицы Менделеева с умом, что такое мультиэнергетическая компьютерная томография или как устроен глаз супермена и почему NICA — назад в будущее.

Скейт-парк собрал молодежь на зрелищный батл по брейк-дансу между командами Дубны и Дмитрова.

В граффити-зоне можно было почувствовать себя настоящим уличным художником. Под руководством преподавателя студии «Палитра» каждый смог попробовать порисовать баллончиком с краской в стиле граффити.

Поп-корном гостей угостил Дубненский механический завод им. Н. П. Федорова.

В вечерней концертной программе выступили солист Дубненского симфонического оркестра Игорь Балашов, а-капелла группа RAIN DROPS и Леша Свик с лучшими танцевальными хитами.

Фееричным пиротехническим шоу завершился марафон субботних праздничных мероприятий. Впервые в Дубне выступили команды «Троицкого снаряжательного завода» (Сергиев Посад) и «Студии пиродизайна „Аватар“ (Москва). „Фейерверки спецэффекты“ (Сергиев Посад) уже показывали фейерверк в Дубне. Салюты в сопровождении лучшего барабанного шоу Top Beat собрали тысячи горожан на набережной Волги и на волжском мосту, откуда открывался самый красивый вид. В воскресенье празднование 68-го Дня рождения города завершилось концертом Дубненского симфонического оркестра, который исполнил произведения Вивальди и Пьяцоллы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.