В Дубне открылся дом ветеранов оборонного предприятия

Сотрудники ГосМКБ «Радуга» в Дубне сделали ветеранскому активу. В доме 18 на улице Свободы в Дубне состоялось торжественное открытие Дома ветеранов, который сами активисты серебряного возраста назвали — дворцом. Это — результат совместной работы председателя совета ветеранов предприятия, а также руководства ГосМКБ «Радуга», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы долго шли к этому дню, чтобы у нас на предприятии было такое святое место, чтобы наши ветераны ощущали себя членами нашего коллектива, чтобы были вместе с нами в строю, чтобы помогали нам растить нашу молодежь», — сказал заместитель генерального директора — главный инженер АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка» Анатолий Утриванов.

В помещениях площадью 700 квадратных метров был проведен капитальный ремонт. В день открытия ветеранскому активу была проведена первая экскурсия по залам. Им представили современное пространство с лекционным, музейным залами, залом истории ветеранов предприятия, уголком памяти о главном конструкторе Александре Березняке, кухней, кабинетом медицинского работника и кабинетами для кружков.

Совет ветеранов ГосМКБ «Радуга» насчитывает больше пятисот человек. В активе — десять, за каждым закреплены свои обязанности. Хотя они сейчас на пенсии, но душой продолжают болеть за родное предприятие. Планы у совета ветеранов — большие. Теперь они все могут быть реализованы.

«Преемственность поколений на градообразующих предприятий важна. Особенно в такое непростое время. Мы помним, как в годы Великой Отечественной войны на станках левобережного завода ковалась Победа, и видим, как сейчас сотрудники ГосМКБ «Радуга» трудятся, чтобы обеспечить защиту на границе нашей Родины», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.