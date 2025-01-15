В Дубне организуют безопасные крещенские купания

Крещенские купания в Дубне Московской области организуют в купелях

В Дубне организуют крещенские купания на суше с учетом погодных условий и соблюдения правил безопасности, сообщили в пресс-службе округа.

«Необычайно тёплая погода на Крещение требует нестандартных решений. Несмотря на почти полное отсутствие льда, мы сделаем всё, чтобы у жителей была возможность окунуться на улице», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Места для купания обустроят на суше, там установят открытые купели в виде бассейнов. Будет работать домик для переодевания, организуют горячий чай.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.