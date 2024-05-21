В Дубне общественники проверили работу отдела по вопросам миграции

В рамках акции «Гражданский мониторинг» и в целях осуществления контроля за деятельностью полиции председатель Общественного совета при ОМВД России по городскому округу Дубна Алексей Чарыков совместно с членами совета посетили отдел по вопросам миграции. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Начальник отдела по вопросам миграции майор полиции Марина Сергеева рассказала проверяющим о государственных услугах, предоставляемых подразделением: оформление и выдача паспорта гражданина РФ, заграничного паспорта, снятие и постановка с регистрационного учета, осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, а также оформление вида на жительство.

Проверяющие отметили, что помещения ОВМ оборудованы всей необходимой оргтехникой, местами для ожидания приема и канцелярскими принадлежностями для заполнения документов, а также созданы все условия для удобства и комфорта маломобильных граждан.

Информационные стенды содержат всю необходимую информацию о том, как получить государственные услуги, а также актуальные контактные данные и образцы бланков для заполнения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.