В Дубне начали реставрировать мемориал «Братские могилы»

Это место чтят дубненцы всех возрастов. По официальным данным здесь — на территории мемориального комплекса «Братские могилы» — похоронены 108 бойцов и командиров 30-й армии. Те, кто участвовал в сражениях за Москву. Их имена увековечены на памятных плитах. Рядом — на стене памяти — имена наших земляков, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны. Сейчас на этой площадке, где дубненцы ежегодно встречаются в День Победы и не только, развернулись ремонтные работы. Решение было принято еще в ноябре прошлого года. В феврале выделены средства. В марте завершились конкурсные процедуры, и теперь подрядчик вышел на объект.

«Подрядчик с нами постоянно на связи, Понимает, какой важный это объект для каждого жителя. Сейчас здесь уже вывозят демонтированную брусчатку. В срок до 30 апреля у мемориала проведёт все ремонтные работы: обновим плитку, отремонтируем барельеф, звезду, надписи на мемориальных плитах», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

За объект взялся подрядчик, которого в Дубне уже знают. Эта организация провела качественно и в срок работы в сквере Жолио-Кюри. У мемориала также активно приступили к ремонту. Демонтаж подходит к концу. Лучи звезды уже отреставрированы и скоро вернутся на место. Ко Дню Победы мемориальный комплекс приведут в порядок.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор