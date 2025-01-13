В Дубне активизировался ямочный ремонт дорог

Из-за значительных перепадов температур в асфальте появились выбоины, которые сейчас экстренно ликвидируют. Ремонт дорог уже проведен на нескольких улицах в Левобережье, сейчас специалисты работают в Институтской части. Заделывают — самые глубокие и опасные ямы, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Эта зима нам приносит очень частые переходы через ноль — это губительно для дорожного полотна. Не стали дожидаться каких-то чрезвычайных ситуаций, принимаем все меры: выдуваем, прогреваем, проливаем праймером, и непосредственно горячим асфальтом закладываем», — пояснил начальник участка МБУ «ЖКУ» Илья Новиков.

На данный момент использование рециклера — единственный способ, позволяющий ликвидировать опасные ямы на дорогах. Пока позволяет погода — то есть нет снега на проезжей части — планируют также отремонтировать асфальт на улицах Станционной, Векслера, Макаренко, Жуковского. Масштабный плановый ремонт дорог будут проводить весной.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.