В Дорохово обсудили проблемы поселка вместе с жителями

В подмосковном Дорохово прошла встреча с жителями поселка в формате выездной администрации, сообщили в пресс-службе горокруга.

«По традиции для того, чтобы максимально и оперативно решить все вопросы или занести в протокол для дальнейшего решения, в выездном приёме приняли участие профильные заместители, представители отделов администрации и депутатского корпуса, — сообщил в своем Телеграм-канале глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Наиболее проблемная тематика касалась ремонта дорог, сельского хозяйства и благоустройства дворов. На все вопросы жителей были даны конкретные разъяснения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.