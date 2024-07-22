В Домодедовской школе открылся первый круглосуточный лагерь труда и отдыха для детей

На базе Домодедовской школы № 9 открылся детский лагерь труда и отдыха круглосуточного пребывания «Вдохновение». Это первый в Московской области подобный лагерь, организованный на базе образовательного учреждения, передает пресс-служба администрации городского округа.

Здесь ребята совмещают общественно полезную работу, получение новых знаний и отдых. В первой половине дня они трудятся на территории школы — как и полагается по закону, не больше 4 часов. Во второй половине участвуют в различных играх, смотрят кино, танцуют и поют песни. Также для них проводятся занятия естественно-научного профиля с любопытными экспериментами и проектами. Ребята поделились, что здесь им очень нравится и вожатые не дают скучать.

Созданы все условия для комфортного пребывания: 5-разовое питание, места для сна, развлечений, отдыха и гигиены. За 14 дней смены запланированы несколько выездных экскурсий.

С инициативой создания лагеря выступили педагоги домодедовской школы № 9. Администрация города поддержала эту идею и помогла в реализации. Всю весну велась активная подготовка, были получены все необходимые разрешительные документы от инстанций.

«Будем расширять опыт школы № 9, чтобы домодедовские юноши и девушки с пользой проводили летние каникулы», — сказал глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны быть активно задействованы в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.