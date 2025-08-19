В Домодедово близится к завершению ремонт детсада «Полянка» на ул Текстильщиков

Депутат Мособлдумы Олег Жолобов вместе с родителями воспитанников, сотрудниками окружной администрации и воспитателями проверили проведение работ в дошкольном учреждении, которые проходят при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

В здании площадью 1032 кв. м заменили практически все: коммуникации, кровлю, фасад, двери, окна, обновили полы, потолки и стены. Установили новое оборудование в пищеблоке, завезли новую мебель.

«Работы близятся к завершению. Из графика не выбиваемся. Сейчас занимаемся благоустройством территории. Провели опиловку деревьев, приступаем к асфальтированию. Строительная готовность на текущий момент почти 90% и 1 сентября дети придут в новый садик», — рассказал представитель генподрядчика Роман Кирин.

Родители довольны проделанными работами: «Посмотрели светлые и просторные помещения, где будут играть, отдыхать, заниматься спотом наши дети. Условия очень хорошие, с удовольствием будем приводить малышей в обновленный садик, уверены им здесь понравится».

В Московской области на 2025 год запланировано отремонтировать: 58 школ, 40 детсадов, 7 колледжей и 5 учреждений дополнительного образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября 2025 года в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.