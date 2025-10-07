В Домодедове в мкр Востряково началось устройство универсальной спортплощадки

В городском округе Домодедово в Востряково стартовало строительство универсальной спортивной площадки, что станет значительным событием для микрорайона, где проживает более 8 тысяч человек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ранее единственным местом для занятий спортом являлась хоккейная коробка, и местные жители долго ждали обновлений.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева подчеркнула важность данного проекта: «Теперь в Востряково появится современный универсальный комплекс с безопасным резиновым покрытием, освещением, футбольными воротами, баскетбольными щитами и стойками для волейбола».

Новая площадка станет многофункциональной зоной, где жители смогут заниматься мини-футболом, волейболом и баскетболом, а также проводить соревнования и тренировки. Кроме того, она станет местом встреч и отдыха для всех желающих провести время на свежем воздухе.

Проект реализуется в рамках инициативного бюджетирования с поддержкой депутата Мособлдумы Олега Жолобова, что подчеркивает важность участия местных властей в развитии инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.