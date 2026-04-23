В Домодедове провели урок памяти о локальных войнах

Урок памяти «Не все сказано о войне» прошел 22 апреля в Константиновском доме культуры в Домодедове для школьных медиаактивистов. Ветераны рассказали подросткам о локальных конфликтах и представили инициативу по изданию книги о земляках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В зале Константиновского дома культуры собрались юные корреспонденты и активисты школьных медиа. Ветераны вооруженных сил поделились воспоминаниями о войнах и конфликтах, которые не всегда отражены в учебниках, но оставили след в судьбах жителей округа.

Председатель домодедовского местного отделения ветеранов вооруженных сил Евгений Макин рассказал о подготовке книги «Ветераны локальных войн и локальных конфликтов».

«Мы хотим рассказать детям о начале и причинах этих событий. В преддверии инициативы администрации и совета ветеранов мы выпускаем книгу. Это важно: история не уходит, традиции живут, значит, мы чтим память погибших ребят», — пояснил Макин.

Председатель совета ветеранов, почетный гражданин Домодедова Тамара Романова подчеркнула, что связь поколений сохраняется через память о защитниках страны.

«Вы должны помнить, что учитесь и живете благодаря тем, кто воевал. Не только в Великую Отечественную войну, но и защищал страну в других военных конфликтах», — отметила Романова.

Местный депутат Станислав Вихор добавил, что каждый ветеран делился личным боевым путем и воспоминаниями о потерях товарищей. По его словам, такие встречи помогают молодежи осознать цену мира и сохранить уважение к подвигу защитников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.